Спецоперация 14 декабря 2023, 16:21 Российские военные ударили по огневой точке ВСУ с помощью «Фагота» ВС России «Фаготом» уничтожили огневую точку ВСУ на Артемовском направлении

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Российские бойцы засекли на Артемовском направлении огневую точку ВСУ и нанесли по ней удар с помощью переносного ПТРК «Фагот». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота выявило защищенную огневую точку ВСУ», — отметили в ведомстве.

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Военные успешно уничтожили цель. Министерство обороны опубликовало кадры работы российских бойцов.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему российские войска отошли от Крынок в Херсонской области. Он заявил, что командование решило предотвратить ненужные потери личного состава.

По словам Путина, украинские военные зашли на небольшой участок левого берега Днепра и сосредоточили внимание на узкой полосе. ВС России отошли от нее на несколько метров, чтобы избежать потерь, добавил глава государства.