Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 18:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления ВСУ в двух областях и ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные ударили по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом в среду заявили в Минобороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области», — отметили в ведомстве.

Реклама

При этом ВС РФ поразили 41 артиллерийское подразделение, живую силу и военную технику в 156 районах. Также российские военные уничтожили штаб «Правого сектора»* и узел связи нацбатальона «Азов»**.

Реклама

* «Правый сектор» — признан террористической организацией и запрещен в России.

** «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

0 0 0 0 0 0