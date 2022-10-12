Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ | 360°

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Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления ВСУ в двух областях и ДНР

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Российские военные ударили по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Об этом в среду заявили в Минобороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области», — отметили в ведомстве.

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При этом ВС РФ поразили 41 артиллерийское подразделение, живую силу и военную технику в 156 районах. Также российские военные уничтожили штаб «Правого сектора»* и узел связи нацбатальона «Азов»**.

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* «Правый сектор» — признан террористической организацией и запрещен в России.

** «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

ВСУ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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