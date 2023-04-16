Спецоперация 16 апреля 2023, 14:39 Российские военные ударили по командным пунктам ВСУ в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС России поразили командные пункты теробороны ВСУ в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные поразили командные пункты 102-й и 125-й бригад территориальной обороны ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Зализничное Запорожской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики российские военные поразили командные пункты 102-й и 125-й бригад территориальной обороны», — сказал он.

Реклама

Конашенков добавил, что артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация группировок войск России нанесли огневое поражение ВСУ, технике и живой силе в 127 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовые отряды «Группы Вагнера» взяли под контроль два квартала в юго-восточной и северо-западной частях города Артемовска. Поддержку им оказали части ВДВ, сковавшие противника.