Спецоперация 24 июня 2023, 14:27 Российские военные ударили по двум украинским аэродромам Канатово и Днепр Минобороны: ВС РФ ударили по двум аэродромам ВСУ Канатово и Днепр РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по центрам авиационной техники и радиотехнической разведки по аэродромам Днепр и Канатово. Об этом на брифинге объявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута», — сказал он.

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Кроме того, ВКС России нанесли удар по украинскому складу ракет с иностранными ракетами ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области.

«Высокоточным ударом российские военные уничтожили склад с крылатыми ракетами Storm в Хмельницкой области в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту», — сказал он.

Конашенков добавил, что за прошлые сутки в боях на Донецком направлении подразделения ВСУ потеряли свыше 245 человек живой силы, семь пикапов, боевую машину пехоты, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении группового удара по местам хранения ракетного вооружения украинских боевиков.