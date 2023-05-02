Спецоперация 02 мая 2023, 18:34 Российские военные ударили по боевикам ВСУ термобарическим снарядом Военэксперт Рожин показал последствия удара ВС РФ по боевикам ВСУ термобарическим снарядом РИА «Новости»

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Российские силы применили термобарический снаряд по украинским боевикам в зоне спецоперации. Видео последствий удара по укреплению ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, известный под псевдонимом Colonelcassad.

«После сражения на захваченном нашими войсками укреплении ВСУ. Следствия применения термобарического снаряда», — подписал видео Рожин.

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На записи видны разрушения построек и тела погибших. После попадания термобарического снаряда от них остались лишь обугленные останки, некоторые буквально превратились в пепел. По этическим соображениям «360» не публикует эти кадры.

В комментариях читатели предположили, что скорее всего снаряд выпустили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Термобарические снаряды — это боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака.

Ранее стало известно, что под Артемовском сегодня уничтожили бронемашину, в которой, по предварительным данным, находился командующий силами теробороны ВСУ Игорь Танцюра. Представитель украинской армии опроверг эту информацию.