Российские военные ударили по базе подготовки Нацгвардии Украины в Запорожье | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные ударили по базе подготовки Нацгвардии Украины в Запорожье Минобороны РФ сообщило о поражении базы подготовки Нацгвардии Украины в Запорожье РИА "Новости"

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине ударили по месту дислокации базы подготовки украинской Нацгвардии в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

За прошлые сутки армейская и оперативно-тактическая авиация ВС РФ, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 51 пункту размещения ВСУ на позициях, уничтожив 178 огневых точек противника.

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«Поражены база подготовки 9-го полка Нацгвардии Украины в Запорожье, пункт дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Кутьковки и Двуречной Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области», — сообщил Конашенков.

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В Минобороны добавили, что российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Также националисты попытались наступить на Андреевском направлении.

Авиация ВС РФ уничтожила около 200 боевиков ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

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