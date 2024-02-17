Важное 17 февраля 2024, 13:22 Российские военные ударили по аэродромам ВСУ и пунктам дислокации наемников Минобороны: ВС РФ поразили технику на аэродромах и пункты дислокации наемников РИА «Новости»

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Подразделения ВС России за минувшие сутки поразили авиатехнику на аэродромах противника, а также пункты дислокации иностранных наемников и сил специальных операций. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате поражение понесли авиатехника противника на аэродромах, склады авиасредств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах.

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В министерстве обратили внимание на серьезные успехи Южной группировки войск на Донецком направлении. Бойцы улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригадам противника в районах Белогоровки (ЛНР), Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Невельского (ДНР).

Помимо этого, российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах Георгиевки, Ленинского и Новгородского в ДНР.

На этом направлении противника лишился до 360 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, а также боевой машины РСЗО «Град».