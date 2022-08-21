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    21 августа 2022, 13:15

    Российские военные трижды применили ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

    Шойгу: российские военные трижды применили ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские войска в рамках спецоперации на Украине трижды применяли новейшую разработку, гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    «Ракету „Кинжал“ использовали трижды. Во все разы она показала свои блестящие характеристики, которых не имеет ни одна ракета в мире», — сообщил глава оборонного ведомства.

    Шойгу отметил, что скорость полета боевой части «Кинжала» достигает сложения почти десяти скоростей звука, при этом не меняется траектория.

    «Она летит к заданной точке, не отклоняясь в горизонтальной и вертикальной плоскости, ее фактически невозможно отразить», — добавил он.

    Кроме того, Шойгу рассказал о применении новейшего самолета Су-57, оборудованного по последнему слову техники от систем противовоздушной обороны.

    «Это все очень мощное оружие, много всего есть. Все вооружение работает блестяще, мы проверили», — заключил министр.

    Накануне Шойгу сообщил, что в России запустили серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон».