Российские военные трижды применили ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

Российские войска в рамках спецоперации на Украине трижды применяли новейшую разработку, гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ракету „Кинжал“ использовали трижды. Во все разы она показала свои блестящие характеристики, которых не имеет ни одна ракета в мире», — сообщил глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что скорость полета боевой части «Кинжала» достигает сложения почти десяти скоростей звука, при этом не меняется траектория.

«Она летит к заданной точке, не отклоняясь в горизонтальной и вертикальной плоскости, ее фактически невозможно отразить», — добавил он.

Кроме того, Шойгу рассказал о применении новейшего самолета Су-57, оборудованного по последнему слову техники от систем противовоздушной обороны.

«Это все очень мощное оружие, много всего есть. Все вооружение работает блестяще, мы проверили», — заключил министр.

Накануне Шойгу сообщил, что в России запустили серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон».