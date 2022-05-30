Российские военные спасли жизнь танкисту ВСУ

Российские солдаты спасли танкиста ВСУ. Командир украинского танкового взвода, старший лейтенант Сергей Незуля получил ранение, но выжил благодаря русским солдатам. О том, как он получил необходимую помощь, офицер рассказал kp.ru.

По данным издания, атака украинских танкистов сорвалась после первого же произведенного ими выстрела. Машину подбили противотанковой управляемой ракетой. Экипаж попытался отойти задом, однако еще несколько ракет, которые попали в ее корпус, завершили начатое.

В результате атаки старший лейтенант ВСУ Сергей Незуля получил ранение, но благодаря помощи российских военных сумел выжить. Они осмотрели рану и оказали военному всю необходимую медицинскую помощь.

«Ваши подъехали, говорят, не переживай, все будет нормально. С ходу они развернули машину, подогнали, обмотали меня всего, погрузили на броню и увезли», — рассказал военный.

По словам мужчины, в украинскую армию его мобилизовали в марте, назначив командиром танкового взвода. Он признается, что сражаться не хочет и благодарен русским солдатам за спасение.