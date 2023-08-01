Спецоперация 01 августа 2023, 09:14 Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях Группировка «Центр» сорвала восемь атак ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях РИА «Новости»

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Российские подразделения группировки «Центр» сорвали восемь попыток атак украинских боевиков на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-службы группировки Александр Савчук.

«Подразделения группы „Центр“ при поддержке огня авиации и артиллерии сорвали и отразили восемь попыток атак 25-й воздушно-десантной бригады и трех механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

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Савчук отметил, что ВСУ потеряли до 100 человек живой силы, а также лишились двух минометов и двух пикапов.

Кроме того, авиация группировки «Центр» нанесла удары по огневым средствам противника рядом с населенными пунктами Серебрянское Лесничество, Дружелюбовка и Торское.

Также военные поразили опорный пункт, пункт временной дислокации и командно-наблюдательный пункт, применив 12 ракетно-бомбовых ударов.

Ранее стало известно об уничтожении производства украинских беспилотников в Харьковской области.