Спецоперация 19 марта 2024, 09:28 Российские военные сорвали украинскую работу по минированию у Стельмаховки Марочко: на Купянском направлении ВС РФ сорвали работы по минированию местности РИА «Новости»

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Украинские боевики планировали заминировать местность на Купянском направлении недалеко от населенного пункта Стельмаховка. Но им помешали российские военные, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Инженерно-саперное подразделение ВФУ, пользуясь пасмурной погодой, с передовых позиций на гражданских автомобилях подвозили боеприпасы и устанавливали», — написал он.

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Барражирующим боеприпасом российские бойцы уничтожили одну машину, а затем открыли минометный огонь по минерам.

Марочко уточнил, что получил информацию от собственных источников. Она может отличаться от официальных данных.

Ранее российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации наемников ВСУ, которые готовили теракты в Белгородской области. Также бойцы сорвали попытки наступления украинской армии под Синьковкой и Петропавловкой.