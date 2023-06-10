Спецоперация 10 июня 2023, 05:30 Российские военные сорвали три попытки проведения ротации ВСУ ТАСС: ВС России сорвали три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении сорвала артиллерия группировки войск «Запад». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — отметил начальник пресс-центра группировки.

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Ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации противника, скоплению его живой силы, вооружению и военной техники нанесли экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28.

Также огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов ликвидировано отделение живой силы противника в районе населенного пункта Новомлынск. Реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища Ревучее уничтожил расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Операцией командовал младший сержант Александр Чуйко.

Реактивный снаряд РСЗО HIMARS российские военные уничтожили с помощью расчета зенитного ракетного комплекса «Бук». Еще два разведывательных дрона «Эльф» поразил расчет ЗРК «Тор». Это произошло в районе населенного пункта Токаревка.

Группа специального назначения в ходе проведения разведывательно-поисковых действий вскрыты и ликвидировала два танка и до 10 боевиков. Это произошло на северной окраине села Огурцово.

Западное издание Politico сообщило, что российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ. Это доказывают снимки с уничтоженной или брошенной техникой украинской армии. Как подметило издание, среди фото есть и танки Leopard немецкого производства.