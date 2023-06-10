10 июня 2023, 05:30
Российские военные сорвали три попытки проведения ротации ВСУ
ТАСС: ВС России сорвали три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении
Три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении сорвала артиллерия группировки войск «Запад». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — отметил начальник пресс-центра группировки.
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Ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации противника, скоплению его живой силы, вооружению и военной техники нанесли экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28.
Также огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов ликвидировано отделение живой силы противника в районе населенного пункта Новомлынск. Реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища Ревучее уничтожил расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Операцией командовал младший сержант Александр Чуйко.
Реактивный снаряд РСЗО HIMARS российские военные уничтожили с помощью расчета зенитного ракетного комплекса «Бук». Еще два разведывательных дрона «Эльф» поразил расчет ЗРК «Тор». Это произошло в районе населенного пункта Токаревка.
Группа специального назначения в ходе проведения разведывательно-поисковых действий вскрыты и ликвидировала два танка и до 10 боевиков. Это произошло на северной окраине села Огурцово.
Западное издание Politico сообщило, что российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ. Это доказывают снимки с уничтоженной или брошенной техникой украинской армии. Как подметило издание, среди фото есть и танки Leopard немецкого производства.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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