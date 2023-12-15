15 декабря 2023, 08:28
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Разведчики ЮВО сорвали ротацию украинских войск у Работино
Разведчики Южного военного округа не позволили ВСУ провести ротацию войск у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации Минобороны, ВС России ликвидировали более 30 украинских боевиков. Разведчики задействовали БПЛА с телевизорной аппаратурой и обнаружили готовящиеся к ротации войска ВСУ. Российские бойцы передали полученные координаты артиллеристам, которые уничтожили противника гаубицами «Мста-Б».
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«В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными», — указали в ведомстве.
Разведчики ЮВО проводят большой объем работы, выявляя места скопления ВСУ и их военной техники, наблюдательных постов и маршрутов, отметили в Минобороны.
Ранее бойцы группировки войск «Запад» уничтожили машину с украинскими командирами на Купянском направлении. Российские разведчики зафиксировали с помощью беспилотников передвижение автомобиля и ликвидировали противника из миномета «Сани».
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