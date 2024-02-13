Спецоперация 13 февраля 2024, 07:50 Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные группы войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ при выполнении боевых задач на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчеты „Торнадо-Г“ Западного военного округа на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации сил ВСУ», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что на этом участке фронта расчеты «Торнадо-Г» поддерживают оборонительные действия мотострелков и танкистов.

«Отработали сегодня по живой силе противника, работа у нас есть всегда. В любую погоду выполняем боевые задачи. Маскировку во время мероприятий всегда выполняем. Экипажи натренированные, обученные, знают, что в любых ситуациях делать», — рассказал командир подразделения с позывным «Джеки».

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрытий и огневых точек ВСУ в Харьковской области.