Спецоперация 27 мая 2023, 05:37 Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ Группировка «Юг» сорвала попытку прорыва через фронт диверсионно-штурмовой группы ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы. Это произошло на Александро-Калиновском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Его слова привело РИА «Новости».

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении», — сказал Астафьев.

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Авиация группировки ударила по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на Лисичанском направлении, а также по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка. Кроме того, удары наносились по скоплению живой силы противника, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады украинских военных в Авдеевке.

В районе населенного пункта Красногоровка уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, добавил Астафьев.

ВС России с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили на Купянском направлении гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Помимо этого штурмовые отряды ликвидировали до взвода военнослужащих противника, три блиндажа и один наблюдательный пост.