Спецоперация 09 июля 2023, 07:51 Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт Минобороны: бойцы группировки «Юг» сорвали попытку попытку ВСУ занять опорный пункт РИА «Новости»

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Российские военные группировки «Юг» отразили попытку украинских боевиков занять опорный пункт в серой зоне на Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил боец гаубично-артиллерийского дивизиона.

По его словам, противник попытался совершить «накат» на опорный пункт, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве плацдарма.

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«Но после первого же взрыва ВСУ поняли, что их уже обнаружили, пошла пристрелка. После совершения отхода из „догнали“ снарядами», — резюмировал военнослужащий.

Операторы беспилотников и разведчики ранее зафиксировали попытку украинских националистов обосноваться в нейтральной полосе. Российский боец отметил, что в группе ВСУ было 10 человек, хотя обычно они работают по три-четыре человека.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского склада снарядов РСЗО HIMARS в Донецкой Народной Республике.