Спецоперация 11 мая 2023, 21:29 Российские военные сорвали попытку ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении Минобороны: сорвана попытка ВСУ провести разведку боем на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские артиллеристы сорвали попытку солдат ВСУ провести разведку боем в районе населенного пункта Стельмаховка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Его заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

«В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерийским огнем сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Стельмаховка», — сказано в сообщении ведомства.

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Также российские военные в районе населенного пункта Старица огнем из САУ «Мста-С» ликвидировали минометный расчет противника.

Военнослужащие группировки «Запад» в ходе боевых действий на Купянском направлении нанесли два ракетных удара крылатыми ракетами ОТРК «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники ВСУ в городе Балаклее.

Штурмовая авиация ударила по расположению противника в населенном пункте Ивановка и в населенном пункте Котляровка. Российские военные ликвидировали разведывательный БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Гряниковка.