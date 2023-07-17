Важное 17 июля 2023, 16:53 Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ на Времевском направлении Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о сорванной попытке прорыва ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики предприняли неудачную попытку прорвать первую линию российской обороны на Времевском направлении, но никаких успехов не добились. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что в целом ситуация на линии соприкосновения в регионе осталась напряженной. Украинские войска начали восстанавливать свою боеспособность для следующих атак.

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Балицкий добавил, что около позиций российских войск также обнаружили группу диверсантов. Но бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова оперативно ликвидировали шпионов, а также отсекли основные пути подходов и отходов противника.

О предотвращении работы украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что шпионов обнаружили около села Чаривное. Кроме того, на этом участке проведения специальной военной операции российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника около пяти населенных пунктов.