Спецоперация 22 апреля 2023, 02:05 Российские военные сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ провалили попытки пойти в наступление на четырех направлениях РИА «Новости»

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Украинские боевики предприняли попытки наступления на четырех направлениях, но все они оказались неудачными. Об в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что ВСУ пытались атаковать малыми группами при поддержке артиллерии.

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«Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций», — сказал он.

При этом Пушилин добавил, что отражались эти атаки «ценой очень серьезных усилий».

Врио главы ДНР также ответил на вопрос о возможном успехе ВСУ и серьезном продвижении врага вперед. По мнению Пушилина, это маловероятно.

Ранее издание «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны» рассказало о неудачной попытке украинских военных подобраться к российским позициям на тяжелых машинах. Наши солдаты отразили нападение, и противник стал отходить, однако сбежать ему не удалось. Бойцы российского спецназа уничтожили колонну бронетехники врага.