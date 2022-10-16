Российские военные сорвали переход ВСУ через реку Жеребец в Краснолиманском направлении | 360°

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Российские военные сорвали переход ВСУ через реку Жеребец в Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об ударе по ВСУ на Краснолиманском направлении на реке Жеребец

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Ракетные войска и артиллерия российских войск ударами пресекли попытки украинских боевиков перейти через реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что украинские военные форсировали реку сразу в трех местах: около сел Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и села Ямполовка Донецкой Народной Республики. 

Кроме того, в районе Торского лесничества. Российская артиллерия сосредоточенным огнем накрыла штурмовой отряд украинских боевиков, который продвигался в сторону города Кировска в ДНР.

На месте уничтожены более 20 военных противника и 20 бронированных машин.

Также российские войска отразили атаки противника на Андреевском и Николаевском направлениях, которые пытались прорваться в населенные пункты Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области.

Все попытки украинских боевиков российское войска отбили при поддержке артиллерии. В ходе боев уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, российские беспилотники поразили  четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Специальная военная операция РФ на Украине

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