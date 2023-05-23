Спецоперация 23 мая 2023, 08:45 Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении ТАСС: ВС России сорвали переброску стратегических резервов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Запад» помешали украинским боевикам перебросить стратегические резервы на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Военные сорвали попытку переброски подразделений ВСУ из стратегического резерва рядом с населенным пунктом Масютовка. В ходе боев они уничтожили два взвода военнослужащих противника, четыре блиндажа и наблюдательный пункт», — сказал он.

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Зыбинский добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по району сосредоточения 115-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

«Кроме того, ракетные подразделения группировки войск „Запад“ на Купянском направлении нанесли удар из реактивной системы залпового огня „Торнадо-С“ по месту дислокации 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — добавил глава пресс-центра.

Ранее российские военные пресекли действия трех украинских ДРГ под Харьковом.