Российские военные сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области | 360°

Важное 21 октября 2022, 13:53 Российские военные сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области Минобороны: российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области РИА "Новости"

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Российские военные за сутки предотвратили две попытки Вооруженных сил Украины устроить наступление на Николаево-Криворожском направлении. Они пошли в атаку у населенных пунктов Херсонской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Ротные тактические группы напали вблизи сел Давыдов Брод и Сухой Ставок. Их остановили. Еще до 20-и украинских диверсионно-разведывательных групп ночью попытались войти в тыловые районы. Российские военные остановили их продвижение сосредоточенным огнем.

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«Уничтожено более 120-и украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Новой Каменки разбили ангар с импортной военной техникой ВСУ.

На других участках тоже произошло несколько провокаций. На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ попытались формировать реку Жеребец, на Запорожском — атаковать позиции вблизи Времевского выступа.