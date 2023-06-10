Спецоперация 10 июня 2023, 08:26 Российские военные сорвали четыре попытки атак штурмовых групп ВСУ ВС России сорвали попытки атаки штурмовиков ВСУ у Торского и Серебрянского Лесничества РИА «Новости»

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Российские бойцы сорвали попытки атаки штурмовых групп армии Украины в районе Торского и Серебрянского Лесничества. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество <…> сорвали попытки атаки штурмовых групп», — отметил начальник пресс-центра группировки войск.

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По словам Савчука, враг предпринял попытку штурма на броневиках. В атаку бросили боевиков 81-й аэромобильной бригады и 67-й мехбригады ВСУ. Российские военные ответили ударами артиллерии и армейской авиации.

Ранее военные ВС России сорвали три попытки проведения ротации ВСУ на Купянском направлении. Истребители и ударные вертолеты нанесли удары по пункту временной дислокации противника, живой силе и техники.