Российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Важное 05 ноября 2022, 13:55 Российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны России заявило о поражении более 60 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА "Новости"

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Российские военные в ходе выполнения спецоперации сорвали атаку украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, в ходе боев удалось уничтожить более 60 военнослужащих противника.

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что атаки трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвали в направлении сел Стельмаховка и Площанка, а также города Кременная в ЛНР.

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На Купянском направлении украинские военные попытались атаковать позиции ВС России в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики. Артиллеристы и армейская авиация нанесли подразделениям ВСУ поражение.

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«Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения», — сообщил Игорь Конашенков.

Военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили украинскую 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б». Позицию ВСУ скрыли в лесополосе, но артиллерийским огнем вражеское орудие разбили.