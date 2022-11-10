Важное 10 ноября 2022, 13:34 Российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные отразили попытку атаки двух усиленных взводов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«При попытке наступления неприятель потерял до 70 единиц живой силы», — заявил он.

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Кроме того, российские военные за прошедшие сутки поразили два пункта управления украинских военных и иностранных наемников в районе населенного пункта Сухой ставок Херсонской области.

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Также националисты предприняли попытку атаковать на Южнодонецком направлении. ВС РФ дали отпор, уничтожив свыше 55 боевиков в районе поселка Никольский Донецкой Народной Республике.

В течение прошлых суток силы противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, самолет Су-25, 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеканал «Царьград».