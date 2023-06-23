Спецоперация 23 июня 2023, 01:19 Российские военные сняли на видео работу украинского заградотряда Бойцы ВС России сняли на видео работу заградотряда ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы Западного военного округа стали свидетелями работы украинского заградотряда на Купянском участке фронта в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные военного ВС России с позывным Ленинград. Видео оказалось в распоряжении агентства.

Кадры сделали операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. На видео заградотряд украинской армии на БТР-4 «Буцефал» уничтожает своих же военных, которые после неудавшейся атаки решили отойти с раненым с позиций.

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«Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника — за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же», — сообщил российский боец с позывным Ленинград.

Как добавил военный, украинский «Буцефал» из 30-миллиметровой пушки расстрелял около шести своих же сослуживцев. По его словам, перед бойцами ВСУ стояла задача закрепиться на новых рубежах.

«Но наши ребята не дали подойти к позициям, минометы отодвинули противника, и он решил отойти, но свой же заградотряд на „Буцефале“ расстрелял их. Все были в шоке сначала, думали, что стреляет по нам, а в итоге видели то, что он себе же под ноги кладет», — вспомнил российский боец.

Ранее военкоры показали кадры уничтожения ракеты Storm Shadow. Российские военные сбили снаряд при помощи ЗРПК «Панцирь-С1». Где именно и когда была сбита дальнобойная ракета в сообщении не уточняется. Предположительно, это произошло в ходе атаки ВСУ по Чонгарскому мосту.