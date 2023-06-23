23 июня 2023, 01:19
Российские военные сняли на видео работу украинского заградотряда
Бойцы ВС России сняли на видео работу заградотряда ВСУ на Купянском направлении
Российские бойцы Западного военного округа стали свидетелями работы украинского заградотряда на Купянском участке фронта в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные военного ВС России с позывным Ленинград. Видео оказалось в распоряжении агентства.
Кадры сделали операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ЗВО. На видео заградотряд украинской армии на БТР-4 «Буцефал» уничтожает своих же военных, которые после неудавшейся атаки решили отойти с раненым с позиций.
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«Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника — за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же», — сообщил российский боец с позывным Ленинград.
Как добавил военный, украинский «Буцефал» из 30-миллиметровой пушки расстрелял около шести своих же сослуживцев. По его словам, перед бойцами ВСУ стояла задача закрепиться на новых рубежах.
«Но наши ребята не дали подойти к позициям, минометы отодвинули противника, и он решил отойти, но свой же заградотряд на „Буцефале“ расстрелял их. Все были в шоке сначала, думали, что стреляет по нам, а в итоге видели то, что он себе же под ноги кладет», — вспомнил российский боец.
Ранее военкоры показали кадры уничтожения ракеты Storm Shadow. Российские военные сбили снаряд при помощи ЗРПК «Панцирь-С1». Где именно и когда была сбита дальнобойная ракета в сообщении не уточняется. Предположительно, это произошло в ходе атаки ВСУ по Чонгарскому мосту.
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