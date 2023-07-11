Спецоперация 11 июля 2023, 08:33 Российские военные сильно продвинулись под Купянском Офицер Марочко: ВС России существенно продвинулись в направлении Купянска Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России заняли новые участки и значительно продвинулись в сторону Купянска на востоке Харьковской области. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об успехах ТАСС.

«За несколько суток ВС России значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск» — сказал он.

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Андрей Марочко добавил, что войска освободили несколько других территорий на востоке Харьковской области. Из-за этого властям пришлось эвакуировать госучреждения, а предпринимателям — свой бизнес на Западную Украину.

На Купянском направлении за сутки, по данным Минобороны России на 10 июля, украинские войска потеряли до 65 бойцов, два автомобиля и боевую машину пехоты. Группировка войск «Запад» нанесла удары в районах населенных пунктов Першотравневое, Лиман Первый и Синьковка в Харьковской области. У Новоселовского в ЛНР остановили диверсионно-разведывательную группу.