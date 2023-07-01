Спецоперация 01 июля 2023, 11:17 Российские военные штурмовали украинских боевиков: появились кадры боя в Марьинке RT показал кадры боя в Марьинке при штурме позиции ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные начали штурмовать позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке. Кадры боя опубликовал RT в своем Telegram-канале.

«Украинские бойцы пытаются отбиться, но арта нашей 150-й мотострелковой дивизии уничтожает их», — сообщило издание.

Ранее канал сообщал, что ВС РФ перешли к обороне 28 мая и каждый день метр за метром продвигаются вперед. Человеческие жизни для них важнее любых сроков. Иногда бойцы российской армии идут на риск, чтобы нанести точные и мощные удары по противнику.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки произойдет в ближайшее время. Он отметил, что под контроль удалось взять более половины территории города, но у украинских военных есть «серьезный укрепрайон».

Ранее Вооруженные силы России за сутки отразили 10 атак в районе Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. Военные рассказали, что на некоторых направлениях ВСУ стали наступать малыми группами, чтобы рассеять оборону российских войск.