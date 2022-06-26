Российские военные сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российская авиация уничтожила украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили 19 снарядов РСЗО и восемь беспилотных летательных аппаратов.

После начала специальной операции РФ на Украине российские военные уничтожили 1363 беспилотных летательных аппарата, 215 самолетов, 350 зенитно-ракетных комплексов, 132 вертолета, 3864 единицы специальной военной автомобильной техники, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня.

Также за прошлые сутки ВС РФ уничтожили около 720 украинских националистов и нанесли высокоточные удары по нескольким учебным центрам ВСУ.