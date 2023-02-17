Спецоперация 17 февраля 2023, 14:29 Российские военные сбили украинский вертолет в Херсонской области Минобороны России: силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Силы ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в небе над населенным пунктом Никольское Херсонской области», — рассказал он.

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Российские военные за последние сутки ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Володино, Орлинское Донецкой Народной Республики, а также Площанка, Куземовка, Преображенское и Голиково Луганской Народной Республики.

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«За сутки системы ПВО перехватили одну противорадиолокационную ракету HARM и три снаряда из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе боев на Купянском направлении уничтожили до 80 украинских боевиков.