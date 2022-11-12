Спецоперация 12 ноября 2022, 14:23 Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе специальной операции сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Запорожской областью. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительная авиация ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе села Ясная Поляна Запорожской области», — заявил он.

Реклама

Кроме того, ВС РФ уничтожили две американских радиолокационных системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Также в Харьковской области российские силы высокоточным ударом ликвидировали склад военной техники и боеприпасов.

Реклама

Конашенков добавил, что в течение прошлых суток ВС РФ подавили американскую артиллерийскую систему М777 рядом с населенным пунктом Кругляковка Харьковской области.

Также в течение суток украинские боевики попытались пойти в наступление на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако получили отпор, потеряв свыше 160 человек.