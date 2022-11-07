Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:55 Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области РИА "Новости"

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожили вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в небе над населенным пунктом Новая Каменка Херсонской области», — заявил он.

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Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка, Евгеновка, Егоровка и Берестовое Донецкой Народной Республики.

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За сутки военнослужащие ВС РФ перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Корсунка, Отрадокаменка и Новая Каховка Херсонской области, Донецка, Грузско-Ломовка и Старогнатовка Донецкой Народной Республики.

Конашенков сообщал, что ВС РФ отбили очередную попытку наступления украинских националистов на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив свыше 110 единиц живой силы ВСУ, 11 бронированных автомобилей и 13 машин, сообщил RT.