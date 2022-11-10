Важное 10 ноября 2022, 13:48 Российские военные сбили украинский Су-25 в Николаевской области Минобороны: истребительная авиация сбила украинский Су-25 в Николаевской области РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что самолет ВСУ сбили в районе населенного пункта Маломихайловское. В Запорожской области в районе Риздвянки российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8.

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За сутки подразделения ВС РФ перехватили 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районах Гусельского в ДНР, Никольского и Корсунки в Херсонской области.

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В ведомстве обратили внимание, что всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили более 330 самолетов ВСУ, более 170 вертолетов, 2470 беспилотников.

В ходе попыток безуспешных атак противник несет серьезные потери и живой силы, и техники. С начала СВО украинские военные потеряли 388 ЗРК, более 6480 танков и других боевых бронированных машин, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета.

Ранее командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что только за октябрь ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих только за октябрь. Кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 350 наемников.