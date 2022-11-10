10 ноября 2022, 13:48
Российские военные сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Минобороны: истребительная авиация сбила украинский Су-25 в Николаевской области
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В министерстве уточнили, что самолет ВСУ сбили в районе населенного пункта Маломихайловское. В Запорожской области в районе Риздвянки российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8.
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За сутки подразделения ВС РФ перехватили 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское и Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районах Гусельского в ДНР, Никольского и Корсунки в Херсонской области.
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В ведомстве обратили внимание, что всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили более 330 самолетов ВСУ, более 170 вертолетов, 2470 беспилотников.
В ходе попыток безуспешных атак противник несет серьезные потери и живой силы, и техники. С начала СВО украинские военные потеряли 388 ЗРК, более 6480 танков и других боевых бронированных машин, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета.
Ранее командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что только за октябрь ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих только за октябрь. Кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 350 наемников.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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