Важное 04 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области Минобороны сообщило об ударах по украинским боевикам на николаево-криворожском направлении РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия ударами по позициям украинских войск пресекли все попытки боевиков закрепиться на участках николаево-криворожского направления. Противник понес серьезные потери.

В Минобороны РФ отметили, что на указанном участке за минувшие сутки ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре американских бронетранспортера, 15 бронированных машин и пикапов с пулеметами, а также более 150 военных.

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«В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительная авиация ВКС России сбила штурмовик Су-25 ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

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Благодаря ударам высокоточного оружия Воздушно-космических сил удалось ликвидировать пункты временного размещения 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе Краматорска.

Уничтожены более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Российские военные также накрыли огнем позиции 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в около села Гусаровка в Харьковской области и поселка в Адамовка Донецкой Народной Республике, где ликвидировали 110 боевиков.

Командование ВСУ проводит срочное пополнение состава из мобилизованных жителей западной и центральной частей Украины.

Ударом по городу Курахово в ДНР уничтожены два места расположения иностранных наемников. Погибли 50 боевиков.

Артиллерия и авиация за сутки поразили штаб националистического формирования «Кракен»* около Харькова, центр 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 189-ти районах.

Уничтожено три склада, расположенных в Северске и населенных пунктах Никольское и Малиновка Запорожской области. Средства ПВО сбили пять беспилотников в Харьковской области и ДНР.

Военнослужащие ВС РФ перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM американского производства около Новой Каховки, а также четыре снаряда HIMARS и три боеприпаса «Ольха» в районе Каховской ГЭС.

Всего с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 БПЛА, 372 зенитно-ракетных комплекса, 4804 танка и других бронированных машин, 824 машины РСЗО, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц военной автомобильной техники.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.

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