Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:14 Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области Минобороны: истребители ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области Википедия

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Российские истребители сбили самолет МиГ-29 Украины в небе над Николаевской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

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Он уточнил, что ПВО удалось уничтожить за сутки 14 беспилотников в районах 11 населенных пунктов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 327 самолетов, 164 вертолета и 2370 дронов.

Взвод ВС России сбил 12 украинских штурмовиков и военные вертолеты. Кроме того, ВКС России уничтожили украинский истребитель в Николаевской области, в районе населенного пункта Калуга.

Российские силы ПВО сбили над Одессой украинский самолет, на борту которого находилась крупная партия западного оружия, сообщило ИА Nation News.