Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области | 360°

29 октября 2022, 15:14
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области
Минобороны: истребители ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области
Российские истребители сбили самолет МиГ-29 Украины в небе над Николаевской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
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Он уточнил, что ПВО удалось уничтожить за сутки 14 беспилотников в районах 11 населенных пунктов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 327 самолетов, 164 вертолета и 2370 дронов.
Взвод ВС России сбил 12 украинских штурмовиков и военные вертолеты. Кроме того, ВКС России уничтожили украинский истребитель в Николаевской области, в районе населенного пункта Калуга.
Российские силы ПВО сбили над Одессой украинский самолет, на борту которого находилась крупная партия западного оружия, сообщило ИА Nation News.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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