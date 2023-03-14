Важное 14 марта 2023, 15:31 Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР Минобороны: российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России сбила около Красноармейска в Донецкой Народной Республике самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки 12 РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, ВС России уничтожили 16 беспилотников ВСУ.

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Это произошло около населенных пунктов Сватово, Нововодяное, Новоалександровка Новокраснянка в ЛНР, Егоровка и Даниловка в ДНР, а также Новая Збруевка и Костантиновка в Херсонской области, Васильевка в Запорожской области.

По словам представителя Минобороны, за прошедшие 24 часа на Херсонском направлении российские бойцы уничтожили более 40 украинских военнослужащих.