Спецоперация 04 марта 2023, 14:20 Российские военные сбили три вертолета ВСУ в зоне СВО Минобороны: российские истребители и ПВО сбили три вертолета ВСУ РИА «Новости»

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Истребители ВКС России сбили два украинских вертолета Ми-8. Еще одну винтокрылую машину российские военные поразили средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины», — уточнили в министерстве.

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Истребители нанесли удар по вертолетам противника в районах населенных пунктов Суворово Донецкой Народной Республики и Покровское в Днепропетровской области.

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Еще один украинский Ми-8 расчеты российских ПВО уничтожили в районе населенного пункта Новоселовка в Запорожье.

Кроме того, они сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 11 беспилотников ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР.

В ведомстве отметили, что всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 394 самолета, 215 вертолетов и более 3,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.