04 марта 2023, 14:20
Российские военные сбили три вертолета ВСУ в зоне СВО
Минобороны: российские истребители и ПВО сбили три вертолета ВСУ
Истребители ВКС России сбили два украинских вертолета Ми-8. Еще одну винтокрылую машину российские военные поразили средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины», — уточнили в министерстве.
Реклама
Истребители нанесли удар по вертолетам противника в районах населенных пунктов Суворово Донецкой Народной Республики и Покровское в Днепропетровской области.
Реклама
Еще один украинский Ми-8 расчеты российских ПВО уничтожили в районе населенного пункта Новоселовка в Запорожье.
Кроме того, они сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 11 беспилотников ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР.
В ведомстве отметили, что всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 394 самолета, 215 вертолетов и более 3,3 тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама