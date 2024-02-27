Спецоперация 27 февраля 2024, 09:19 Российские военные сбили три украинских самолета на Запорожском направлении Расчет С-300 сбил три украинских самолета на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук-М2» ВС России сбили три украинских самолета на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По словам начальника расчета С-300, кроме самолетов, были сбиты снаряды HIMARS. «Бук-М2» обнаруживал цели, а С-300 — сбивал, пояснил российский военнослужащий.

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В Минобороны России уточнили, что подразделения ПВО в зоне СВО прикрывают войска, командные пункты, а также населенные пункты с мирными жителями. Они работают в любых условиях, в том числе при огневом и радиоэлектронном противодействии.

ВС России применяют в Запорожской области С-300 в связке с другими средствами ПВО, создавая защитный купол по всей территории региона.

Ранее на Купянском направлении подорвался грузовик «Урал», перевозивший украинских военных. В результате погибли 15 бойцов ВСУ, ранения получили восемь солдат.