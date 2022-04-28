Российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»

Российские силы ПВО в течение дня сбили три баллистические ракеты «Точка-У» недалеко от сел Петрополье и Малая Камышеваха в Харьковской области. Кроме того, уничтожена пусковая установка ракетного комплекса. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили 22 опорных пункта украинских националистов и три пункта управления. Также поражено шесть складов с боеприпасами и топливом для военной техники Украины в Изюмском районе Харьковской области. Также ракеты ударили по семи районам скопления живой силы и боевой техники противника.

Оперативно-тактическая и военная авиация поразила 76 военных объектов Украины. Среди них два склада с ракетно-артиллерийским вооружением и командный пункт. Остальные удары пришлись по точкам сбора украинских войск и военной техники. В результате авиаударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 бронированных машин.

Ракетные войска поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники. Силы ПВО поразили семь украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной операции Украина лишилась 142 самолетов, 111 вертолетов, 621 беспилотного летательного аппарата, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других бронированных машин, 302 установок реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2445 единиц с военной автомобильной техники.