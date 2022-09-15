Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР | 360°

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Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» в ДНР

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Российские военные в рамках специальной операции на Украине сбили две украинских ракеты «Точка-У» в небе над Донецком и Перевальском в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В воздухе над Перевальском и Донецком ВС РФ уничтожили две баллистические ракеты „Точка-У“, а также 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО „Ольха и HIMARS в Запорожской и Херсонской областях“, — заявил он.

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Также российские военные высокоточным ударом армейской авиации  и ракетных войск ликвидировали семь командных пунктов управления ВСУ в населенных пунктах Ольгино Херсонской области, Камышеваха Запорожской области, Артемовск и Доброполье ДНР.

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Силы авиации ударили по дислокации отряда специального назначения «Омега» и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожив до 30 боевиков и разбив 10 единиц военной техники, сообщил RT.

Кроме того, в ходе боев у села Спорное в ДНР ВС РФ ликвидировали около 80 украинских военнослужащих и восемь единиц бронированной автомобильной техники.

Минобороны РФ

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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