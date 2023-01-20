Спецоперация 20 января 2023, 14:30 Российские военные сбили два украинских вертолета Минобороны: авиация ВКС России уничтожила два вертолета Ми-8 Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Истребительная авиация Воздушно-комических сил России за прошлые сутки уничтожила два украинских вертолета Ми-8 в небе над Херсонской и Харьковской областями. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области, а также в небе над населенным пунктом Посад-Покровское Херсонской области силы ВКС России сбили два украинских самолета Ми-8», — сообщил он.

Реклама

Кроме того, за прошлые сутки российские военные уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Кирилловка Донецкой Народной Республики, Бердянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Реклама

Также силы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов из систем залпового огня «Ураган и HIMARS в районах населенных пунктов Любимовка и Мирное Запорожской области.

Ранее Конашенков сообщил о ликвидации склада с боеприпасами украинских военных около села Звановка в ДНР.