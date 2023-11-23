Спецоперация 23 ноября 2023, 07:29 Российские военные с воздуха разнесли позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении Штурмовики Су-25 уничтожили скрытые позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Экипажи Су-25 на Южно-Донецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Кадры операции показали «Известия».

В зоне проведения спецоперации обнаружили военные объекты и технику противника. Штурмовики вылетели на задание парой. Они приблизились к цели и нанесли ракетные удары с малых высот.

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Затем экипажи выпустили тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на свой аэродром. Замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику украинских уничтожили. По возвращении специалисты инженерно-технического состава подготовили Су-25 к новому вылету.

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