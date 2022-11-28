Важное 28 ноября 2022, 14:22 Российские военные разбили пункты управления ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и ДНР Минобороны России: авиация, артиллерия и ракетчики уничтожили 8 пунктов управления ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях восемь пунктов управления Вооруженными силами Украины. Удары нанесли ракетные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия, рассказал на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пункты управления засекли в районах населенных пунктов Синьковка и Кругляковка Харьковской области, Пречистовка, Победа и Водяное в ДНР, а также Дудчаны, Казацкое и Токаревка Херсонской области. Еще 57 подразделений артиллеристов обстреляли на огневых позициях, солдат и технику в 124 укрепленных районах.

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Российским войскам также удалось разбить два склада боеприпасов ВСУ у населенных пунктов Терны и Курдюмовка в ДНР, сбить семь беспилотников в Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Две противорадиолокационные ракеты HARM перехватили недалеко от Новой Каховки в Херсонской области. Их украинским войскам поставили из США.

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