Спецоперация 02 августа 2023, 04:42 Российские военные разбили группу украинских десантников в районе Соледара РИА «Новости»: ВС России ударили по группе украинских десантников в районе Соледара РИА «Новости»

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В районе Соледара на Артемовском участке разбили группу украинских диверсантов. Это сделали бойцы бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал командир «Енисея» с позывным Амиго.

Он отметил, что у ВСУ начала действовать вертолетная авиация в районе подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Рай-Александровка. Украинские бойцы, как добавил Амиго, высадили десант на трех вертолетах.

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«Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению», — отметил военнослужащий.

Во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант, заметил начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача.

Российские бойцы зафиксировали вертолеты противника. После этого при помощи дронов они отследили подъезд в этот район бронетехники ВСУ. Затем по этому сектору нанес удар отряд «Скиф», добавил RT. Для этого российские бойцы использовали реактивную и ствольную артиллерию, уточнили «Известия».

Среди боевиков ВСУ вызвала недовольство стойкость российских военных, держащих оборону в зоне СВО. Сопротивление ВС России кратно усиливается, отчего в рядах ВСУ начали впадать в отчаяние.