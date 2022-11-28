Спецоперация 28 ноября 2022, 16:14 Российские военные рассказали, как 3D-принтер помогает забрасывать гранаты во вражеские окопы

Читать 360tv в

В России на 3D-принтере начали печатать небольшие детали для коптеров, напоминающие хвостовики. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам военнослужащих, они помогают закидывать гранаты прямиком во вражеские окопы.

Реклама

Изготовлением коптеров занимаются бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Все, что необходимо для такого вида оружия, это компьютер, хорошее освещение, набор инструментов и 3D-принтер.

Реклама

«Вешается на квадрокоптер, выдергивается чека и пускается. В нужный момент оператор нажимает на кнопку, дверца опускается и граната оттуда вылетает», — рассказал инженер-конструктор с позывным Ява.

Авторы: