Спецоперация 03 марта 2024, 01:02 Российские военные прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Бойцы ВС РФ прокатились на трофейном турецком бронеавтомобиле Kirpi РИА «Новости»

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Военнослужащие группировки «Центр» прокатились на турецком бронеавтомобиле Kirpi во время демонстрации захваченных у ВСУ трофеев в освобожденной Авдеевке. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки, можно сказать», — заявил командир автомобильного взвода с позывным Чебаркуль.

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По его словам, сбежавшие украинские боевики бросили машину, российским военным она досталась почти в нетронутом состоянии.

Название бронеавтомобиля переводится как «еж». Его масса составляет 20 тонн. Машина вмещает до 13 человек, включая водителя, командира и пулеметчика. В ней имеется аварийный люк, позволяющий десанту покинуть ее после аварии, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией.

Помимо «ежа» российские военные захватили британский бронеавтомобиль-вездеход «Pinzgauer Vector 718», который тоже был брошен ВСУ. Как объяснил военнослужащий с позывным Казань, такая техника неэффективна в условиях спецоперации из-за низкой проходимости.

Ранее бойцы ВС РФ захватили в Авдеевке бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны.