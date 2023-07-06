Спецоперация 06 июля 2023, 09:58 Российские военные продвинулись на Угледарском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС России продвинули на 300 метров на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Российские военные сумели продвинуться на Угледарском направлении на 300 метров по лесопосадкам. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Ребята продвинулись по лесопосадкам на 300 метров. Угледарское направление — одно из самых сложных направлений сейчас», — сказал он.

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В конце июня Пушилин сообщал, что подразделения националистов на Угледарском направлении понесли серьезные потери в технике и живой силе, после чего начали проводить перегруппировку. По его словам, противник активно работает артиллерией, но общая интенсивность боестолкновений снизилась.

Глава республики отмечал, что самая напряженная обстановка складывается именно на Угледарском направлении, а также на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ не удается отбросить из-под Донецка из-за выстроенной годами плотной обороны врага.