Спецоперация 17 марта 2023, 07:45 Российские военные продвинулись на Марьинском направлении Представитель группировки «Юг» Бигма: ВС России продвинулись на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Подразделения российских сил смогли продвинуться на Марьинском направлении. Это удалось сделать благодаря огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма в комментарии ТАСС.

«На Марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — рассказал Бигма.

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Он добавил, что расчеты батареи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 238-й артиллерийской бригады на Авдеевском направлении во время контрбатарейной борьбы уничтожили огневую позицию противника. В том числе, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б». Кроме того, артиллеристы применили в ходе разведки беспилотник «Орлан-10» и ликвидировали склад с боеприпасами националистов.

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Накануне Минобороны РФ объявило, что российские подразделения уничтожили до 70 украинских солдат, а также военную технику на Купянском направлении. ВС России нанесли удары штурмовой и армейской авиациями.