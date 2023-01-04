04 января 2023, 14:00
Российские военные продолжили наступательную операцию на Донецком направлении
МО РФ сообщило о продолжении наступления российских войск на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении противник потерял более 100 боевиков и технику. В том числе танк, четыре бронированные машины и пять автомобилей.
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Кроме того, на Южно-Донецком направлении в районе села Дорожнянка бойцы ВС РФ отразили контратаки украинских солдат и вернули их на прежние позиции, написал сайт News.ru.
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Ранее западную военную технику ВСУ уничтожили около железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Российские военные нанесли по боевикам ракетные и авиационные удары. Противник потерял до 120 солдат и шесть единиц техники.
Российская система ПВО перехватила девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, которые ВСУ пустили в сторону Червонопоповки и Новой Каховки.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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