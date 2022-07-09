Российские военнослужащие продолжают оказывать необходимую помощь в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В городе постепенно жизнь возвращается в привычное русло, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В Купянске начинают работать городские службы, возобновляются производства — в первую очередь хлебозаводы.

Российские военные врачи оказывают значимую помощь больницам. Полевые госпитали принимают часть раненых мирных жителей у себя, снимая тем самым нагрузку с центральных больниц.

Выпускники школ в этом году получат аттестаты немного позже обычного. Но, как отметило российское ведомство, ничто не мешает проводить торжественные церемонии.

Вооруженные группировки украинских националистов заняли жилые дома жителей Северска (ДНР). Понимая, что население не может оказать им сопротивление, боевики занялись грабежами, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Особую жестокость и цинизм боевики проявляют к старикам, женщинам и детям.